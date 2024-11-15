Asya Kaplan Sivrisineği tehlikesi yayılıyor

Dünyada yeni yayılmaya başlayan Asya Kaplan Sivrisineği, İzmir'de de görülmeye başlandı. Güneydoğu Asya kökenli istilacı tür olan bu sivrisineğin ülkemizde Doğu Karadeniz hattında Ordu'ya kadar, Batı Karadeniz ve Marmara'da Bulgaristan sınırından Sakarya'ya kadar, Ege bölgesinde ise Aliağa limanı etrafında yayıldığını dile getiren Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, sosyolog Prof. Dr. Hasan Kalyoncu şöyle söyledi: "İzmir'de ilk olarak Aliağa'da görüldüğü ifade ediliyor. Hatta belediye ekipleri, konuyla ilgili ilaçlama çalışması yaptığını da ifade etmişti."

Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, vatandaşların bu sivrisinekle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

'SITMA HASTALIĞI'

"Muhtemelen limana dışarıdan gelen gemilerle giriş yapmış" diyen Kalyoncu, "Bu yayılımın baş sebepleri, ülkemizin iklim yapısı, liman ve havalimanları gibi alanlar. Karadeniz bölgesinde epey çoğalmış durumda. İzmir'in ilçelerine de dağılım söz konusu. İstilacı türleri engellemek mümkün değil. Sürekli mücadele edilmesi gereken bir konu. Önümüzdeki yıllar artık eziyetli geçecek" ifadelerini kullandı.

Bu böceğin günün her saatinde faaliyet gösterebildiğini belirten Kalyoncu, "Diğer sivrisinekler gibi gündüz saklanıp gece çıkan bir tür değil. Bu da hızlı yayılmalarını sağlayan bir faktör. Çünkü salgın hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarla ve simülasyonlarla ortaya koyulan bir tespit ise 2050'lerde Türkiye'de sıtma hastalığının çok yaygın olacağı. Gelecekte sadece sivrisinekler değil dünyadaki iklim değişikliğiyle birlikte dağılım gösteren, yayılış alanlarını değiştiren birçok canlı türü insan yaşamını büyük ölçüde tehdit edecek. Denizlerimizde şu anda balon balığı ve aslan balığı oldukça sık görülmeye başlandı" dedi.

Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen Asya Kaplan Sivrisineği, şimdi de İzmir'i tehdit ediyor.

'İNSANLAR BİLGİLENDİRİLMELİ'

İstilacı türlerin Türkiye'de hem sağlık hem de ekonomi açısından birçok sıkıntıyı beraberinde getireceğini, bu yüzden de gerekli çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Hasan Kalyoncu, "Bunlarla mücadelede erken davranmak, yaşam alanlarını ortadan kaldırmak büyük önem taşıyor. Sivrisineklerin larvaları özellikle sulak alanlarda geliştiği için en ufak su birikintileri dahil bunlara ortam sağlıyor. İnsanların bu konuda bilgilendirilmesi ve üreme alanlarını önleyebilmesi de önemli. Bilgilendirmeyle birlikte başarı oranı da yükselir. Vatandaşların katılımı çok önemli" yorumunda bulundu.

'DERSLERDE ANLATILMASI LAZIM'

Şu anda tüm istilacı türlerle ilgili bakanlığın çalışmaları olduğunu kaydeden Kalyoncu şunları söyledi: "İstilacı türler, patojenler ve hastalık etmenleriyle mücadele konuları, bizim önerimizle 11. Kalkınma Planı'na dahil edildi. Böyle olması çalışmaların daha da hızlanmasını sağlayacak. Bu zararlı canlılarla mücadele konusunun okullardaki çocuklara da ders olarak anlatılması gerekiyor."