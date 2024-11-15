İşçiler sendikanın ihanetine uğradı

İzmir Buca Belediyesi'nde iki gün süren grev, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ile Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık'ın işveren temsilcisi SODEMSEN ile gece geç saatlerde masada anlaşması ile son buldu. İşi oldu bittiye getiren sendikanın kararını cep telefonlarına gelen mesajla öğrenen işçiler, görüşleri alınmadan sessiz sedasız imzalanan iş sözleşmesine tepki gösterdi.

'İRADEMİZ YOK SAYILDI'

İşçiler, "Buca işçilerinin iradesi yok sayıldı. Sendikanın ihanetine uğradık" dedi. İş sözleşmesinin imzalanmasına tepki gösteren işyeri temsilcilerine görevden alma tehdidinde bulunan Aras ile Çalık'ın ise cep telefonlarını kapatıp ortadan kaybolduğu öğrenildi.

İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras

DİSK'in Bornova ve Karşıyaka'da yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de işçiler, ücret talepleri konusunda sendikanın ihanetine uğradıklarını iddia etmişti. Belediye en düşük işçi maaşı olarak yol, yemek ve ikramiye gibi yan haklarla birlikte 42 bin lira önerdi. Ellerine 34-35 bin lira geçeceğini belirten işçiler ise bu öneriyi reddederek taleplerinin yan haklarla birlikte 53 bin lira olduğunu söyledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman adına işveren olarak Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile işçiler adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube uzalaşamayınca işçiler 12 Kasım'da greve çıktı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

MESAJLA BİLDİRİLDİ

Grevde ikinci gün geride kalırken, belediye işçileri gece yarısı sendikadan cep telefonlarına gelen 'Sözleşme imzalandı' mesajı ile neye uğradığını

şaşırdı. Bu duruma tepki gösteren işçiler, Buca Belediyesi'nin ana hizmet binası önüne akın etti.

Şube Örgütlenme Sekreteri Olcay Çalık

TEHDİDE KARŞILIK İSTİFA

Öte yandan Ahmet Savaş Aras ve ve Olcay Çalık'ın görevden almakla tehdit ettiği işyeri temsilcileri, bu oldu-bittiye bir tepki olarak istifa etti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, "1607 emekçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmemizde anlaşmaya varılmıştır. Bugünden itibaren en düşük işçi maaşı, yan haklarla birlikte net 43 bin 600 lira olmuştur" şeklinde kısa bir açıklamada bulunmakla yetindi.