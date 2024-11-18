Başkan Erdoğan talimat verdi! İzmir’de 5 kardeşin ölümüyle ilgili özel ekip kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında Türkiye'yi yasa boğan, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybetmesi olayı da ele alındı. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi.
MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Anne Melisa Akcan, Bakan Göktaş'ın kendisini ziyaretinde çocukları neden bakanlık korumasına vermediğini şu sözlerle anlattı: "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Ben evlatlarımı anneme bile emanet etmek istemezdim."
SİSTEM VE KANUN GEREĞİ KORUNMAYA ALINMALIYDILAR
İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım'da anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği olay Türkiye'yi yasa boğdu.
Acı olayın ardından ihmal olup olmadığı tartışıldı. Elim olayda ihmal var mı yok mu, gereken yapıldı mı yapılmadı mı, sistem nerede tıkandı sorulanın yanıtlanması için Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı. AK Parti MYK'da da acılı konu gündeme geldi. Sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiği bildirildi.
Bakanlığın denetim sisteminin olmadığı eleştirilerinin yersiz olduğu, mekanizmanın işletilmesinde sorun olduğu ifade edildi. Sistem ve kanun gereği çocukların devlet korumasına alınması gerektiği vurgulandı.
KORUMAYA ALMAYAN AKIL SORGULANMALI
Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi hanelerle birebir ilgilendiğini sosyal yardım mekanizmasının olduğunun fakat mekanizmanın işleyişinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili bir MYK üyesinin, "18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı.Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan akıllı sorgulamak lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Edinilen bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyu detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek, inceleme başlattı.