Başkan Erdoğan talimat verdi! İzmir’de 5 kardeşin ölümüyle ilgili özel ekip kuruldu

Acı olayın ardından ihmal olup olmadığı tartışıldı. Elim olayda ihmal var mı yok mu, gereken yapıldı mı yapılmadı mı, sistem nerede tıkandı sorulanın yanıtlanması için Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı. AK Parti MYK'da da acılı konu gündeme geldi. Sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiği bildirildi.

Bakanlığın denetim sisteminin olmadığı eleştirilerinin yersiz olduğu, mekanizmanın işletilmesinde sorun olduğu ifade edildi. Sistem ve kanun gereği çocukların devlet korumasına alınması gerektiği vurgulandı.