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Haberler İzmir "Çocukların ölümünde CHP’nin de suçu var"

"Çocukların ölümünde CHP’nin de suçu var"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir Selçuk’ta 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Zengin, “İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait arkadaşlar, CHP’ye değil mi? Onların yönetiminde yıllardır. Selçuk Belediyesi’nin yönetimi de CHP’nin. Başındaki hanımefendi olaylar olduğunda Barselona’daydı ve cenazeye bile gelmedi” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Çocukların ölümünde CHP’nin de suçu var

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili "Her şeyi paraya bağlıyorsunuz" sözleriyle tepki çeken AK Partili Özlem Zengin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait arkadaşlar, CHP'ye değil mi? Onların yönetiminde yıllardır. Selçuk Belediyesi'nin yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin" ifadelerini kullandı.

Anne Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AK Parti Çayırova kongresinde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de tepki çeken konuşması ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin, açıklamalarıyla Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i eleştirdi.

Zengin, "Genel Kurul'a geldiğimizde yalanlarla dolu bir medya var. Kötücül medyanın gündemi var. Kaymakamlık, Belediye ve ilgili kurumlar görevini yapmış mı diye anlatıyoruz. Bunlarla ilgili mesele konuşulurken iş dönüyor ekonomiye geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait, CHP'ye değil mi? Selçuk Belediyesi'nin yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Başındaki hanımefendi olaylar olduğunda Barselona'daydı ve cenazeye bile gelmedi" dedi.

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