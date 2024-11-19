Antika perde çılgınlığı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Eskiden neredeyse her evde olan perdeler ve sarı fincanlar artık internet üzerinden fahiş fiyatlara satılıyor. İlan sayfalarında Kocaeli, İzmir, Konya gibi birçok şehirden 1 milyonun üzerinde rakamların istendiği nostaljik ürünler, otomobil fiyatıyla yarışıyor. Antikacı Ali Albayrak, "Bu perdeler 70- 80'li yıllara ait. Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir. Fabrikasyon ve seri üretim ürünlerine antika diyemeyiz. Eskidir ama antika değildir. Perde ve fincan da kesinlikle antika ürünler değil ama vintage, nostaljik ürünler" dedi.

Anneanne, babaannelerin evini süsleyen eski perdeler ve kahve sohbetlerinin vazgeçilmezi sarı fincan takımları 100 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanından ilan sayfalarında satışa sunuldu. Balat'ta antika eşyalar satan esnaflar son dönemdeki yüksek fiyatların abartı ve gerçek dışı olduğunu belirtti.