İzmirimKart ne kadar bakiye kaldı? Bakiye sorgulama ve yükleme ekranı

Son dakika İzmir haberleri... İzmirim Kart kullanıcıları bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerini araştırıyor. İzmirim Kartımda ne kadar para var? Karta para yükleme nasıl yapılır? soruları merak ediliyor. İşte İzmirim Kart bakiye yükleme ve sorgulama adımları...
İZMİRİM KART NEREDEN ALINIR?
İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek İzmirim Kart ve Bilet35 olarak adlandırılan 2-3-5 ve 10 binişlik "kullan at" tipindeki kart bilet satın alınmalıdır.
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
KART BAKİYE YÜKLEME LİMİTİ VAR MI?
İzmirim Kart uygulamasında en az 20 TL, en fazla 500 TL tek seferde, toplamda 1250 TL yüklenebilir.
ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.
Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır.
Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır.
Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.
İZMİRİM KART MOBİL UYGULAMASI İLE NELER YAPILIR?
İzmirim Kart Mobil Uygulamanıza kaydeceğiniz fiziksel kartlarınıza bakiye yükleyebilir, kart bakiyenizi sorgulayabilir, yükleme geçmişinizi görüntüleyebilir ve tükenmez bakiye talimatı verebilisiniz. Mobil uygulamada yer alan ulaşım tarifelerini görüntüleyebilir, yol tarifi alma, hat, hareket saatleri ve durak bilgisi, kart merkezleri ve bayi bilgilerine erişebilirsiniz.
Uygulamadan; tam, öğrenci, 60 ve 65 yaş tiplerinde oluşturabileceğiniz dijital kartınız ile otobüslerde, gittiğin kadar öde tarifeli hatlar dahil, metro, tramvay ve vapur seferlerinden tarifeniz kapsamında yararlanabilirsiniz.
DİJİTAL YA DA SANAL KART NEDİR?
İzmirim Kart uygulamasından edineceğiniz Dijital Kart yanınızda fiziki bir İzmirim Kartınız bulunmaksızın telefonunuz ile seyahat olanağı sunmaktadır.
Uygulamanın İOS ve Android erişim bilgileri ile dijital karta ilişkin kullanım koşulları ana sayfamızda yer almaktadır.
Uygulamadan oluşturduğunuz dijtal kartınıza bakiye yükleyebilir, uygulamanın QR kod özelliği ile telefonunuzu validatöre okutarak turnikelerden geçiş yapabilirsiniz.
Digital kartlar İzban sisteminde kullanılmamaktadır.