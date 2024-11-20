Çocuğunun boynuna bıçak dayadı

İzmir Bornova'da Şiyar Alpaslan isimli şahsın, çocuğunun boğazına bıçak dayayarak eşini tehdit etmesi infial yarattı. Şimşek, tutunarak cezaevine gönderildi.

Eşiyle telefonla tartıştıktan sonra 4 kızını vurup üçünü öldüren birini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden baba Vesek Şimşek'in katliamını hafızalardan silinmezken, yine boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba Şiyar Alpaslan'ın sosyal medyadaki görüntüleri büyük öfke ve tepki yarattı. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın talimatı ile harekete geçen İzmir polisi kısa sürede milyonların lanet okuduğu cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Görüntülü konuşma sırasında 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayandığını izleyen anne Fatma Alpaslan ise izmir Valisine teşekkür etti. Şiyar Alpaslan'ın ifadesinde "Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski" dediği öğrenildi.