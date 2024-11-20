Yürüyen merdivenler yürümüyor

İzmir'de 4 ay önce Üçyol Metro istasyonunda yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesi sonucunda 11 kişi yaralanmıştı. Bu kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, merdivenlerin tamamının ağır bakıma alındığını söyleyerek, bütün istasyonlarda çalışma başlatmıştı. Fakat aylardır, yürüyen merdivenlerin çoğu çalışmıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.

Başkan Tugay, "Bakımların yüzde 95'i tamam" demişti ama hala çalışmalar yapılmıyor. Her gün kullandığımız Hatay Metro'daki yürüyen merdivenler haftalardır yapılmadı. Vatandaşlar onca merdiveni yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor.

AYLARDIR KULLANILAMIYOR

Tugay, önceki gün 194 yürüyen merdiven ve 84 asansörün tek tek elden geçirildiğini söyleyerek, "Merdivenlerin yüzde 95'inde çalışmalar tamamlandı. Bu süreç içerisinde elimizden gelen azami hızı gösterdik. Asansörlerimizin hepsi faal bir şekilde hizmet vermektedir" demişti. Ama bunun doğru olmadığı ortada. Hatay, Üçyol, Çankaya ve Halkapınar metrolarındaki yürüyen merdivenler aylardır kullanılamaz durumda.

Hatay'daki merdivenler bir aydan fazladır çalışmazken Çankaya Metro'daki çıkış merdiveni de haftalardır kullanılamıyor.

Üçyol'daki merdivenler yürümediği için elinde yükleri olan vatandaşlar zorlanıyor.

Ayrıca bütün asansörler hizmet veriyor denmesine rağmen, Çankaya'daki asansörlerden birisi de günlerdir bozuk. Üçyol Metro'nun üç yürüyen merdiveni çalışmıyor. Biri üç aydır tamir bekliyor, diğerleri ise bir haftadır bozuk durumda. Halkapınar Metro'nun yürüyen merdivenlerinden birisi ise tamamen brandayla kapatıldı.

BİTMEYEN ÖZÜR! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden asılan afişlerde "Sayın yolcularımız, yürüyen merdiven ve asansörlerde bakım çalışmaları yürütmekteyiz. Bu süreçte sizlere vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" yazısı var ama onarım süreci bir türlü bitmiyor.

İZMİRLİLER İSYANDA

Bebek arabasıyla inmeye çalışanlar, hasta ve yaşlı insanlar, binbir zorlukla metroya ulaşmaya çalışıyor. İzmirliler, isyan ederek, "Artık biz bu merdivenlere yürümeyen merdivenler diyoruz. Aylardır çalışmıyor. Hastamız var, çocuğumuz var. Bu işkenceyi çekmek zorunda kalıyoruz" dedi.