Duvarda delik açıp komşusunu soydu

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7652 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 yıldır aynı mahallede, sevgilisi Gamze C. ile birlikte yaşayan Faruk Coşkun, geçen hafta yan binasında oturan komşusu Ahmet Sağlam'ın evine hırsızlık amacı ile duvarını balyozla kırıp girdi.

Faruk Coşkun

Evlilik hazırlığı yaptığı için Sağlam'ın kendi evinde değil de, iki sokak ilerideki ailesi ile birlikte kaldığını bilen Coşkun, iddiaya göre oturma odası duvarına açtığı koca delikten Sağlam'a ait tüm değerli eşyaları kendi evine taşıdı.

Yan binadaki komşuları Faruk Coşkun'un balyozla koca delik açtığı duvarı tekrar çimento ile sıvadığını fark ettiklerini anlatan kardeş Sağlam, "Oturma odasında kürekle çimento torbası var. Evinden dairemize kazdığı tüneli de çimentoyla sıvayıp gitmiş" dedi.

İşini bitirdikten sonra komşusunun duvarını çimento ile sıvamayı da ihmal etmeyen Coşkun, daha sonra çaldığı eşyalarla birlikte kayıplara karıştı.

Gamze C.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Hırsızlık olayı ise geçen hafta sonu dayalı döşeli eve Sağlam'ın kız kardeşi Hilal Sağlam'ın temizlik için gelmesi ile ortaya çıktı. Buzdolabından televizyona, koltuk takımından halılara kadar dayayıp döşedikleri evin bomboş olduğunu, oturma odası duvarının da sıvandığını fark eden Sağlam, durumu önce ailesine, sonra da polise bildirdi. Yan komşuları tarafından soyulan Sağlam ailesi, Yamanlar Polis Merkezi'ne giderek Ankara'nın Polatlı ilçesine kaçtığını düşündükleri Faruk Coşkun ile aynı evde kalan sevgilisi Gamze C.'den şikayetçi oldu.

Çeyizlik eşyaları çalan Faruk Coşkun'un evin ön ve arka girişindeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için bu yöntemi seçtiği öğrenildi.

Hırsızlık olayını duyup geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini belirten Sağlam'ın kuzeni İlyas Fidan, "Kuzenimin olaydan sonra resmen psikolojisi bozuldu. 1 yıldır birikimleri ile evini dayayıp döşemişti. A'den Z'ye her şeyin en güzelini almıştı ama bu talihsiz olay yaşandı. Kimin aklına gelir ki. İnsan komşusuna bunu yapar mı? Tedbir amacı ile dairenin ön ve arka girişinde güvenlik kamerası vardı ancak bu hırsız kayıt cihazı da dahil olmak üzere evde değerli ne bulduysa alıp götürmüş. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar" diye konuştu.