Gürçeşme’nin bozulan asfaltı vatandaşı kızdırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer döneminde milyonlarca lira harcanarak yenilenerek üç şeride çıkartılan Konak ilçesindeki Gürçeşme Caddesi'nin asfalt kalitesi, sürücü ve vatandaşları isyan ettirdi. Çevre sakinleri, 22 santimetre kalınlıkta atıldığı iddia edilen asfalt kalınlığının 10 santimetreyi geçmediğini, bu yıl yağan ilk yağmurda yolun birçok noktasının çukur ve tahrip oluştuğunu söyledi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Buca'nın kent merkezine bağlantısını sağlayan ve Konak ilçesinde bulunan Gürçeşme Caddesi geçtiğimiz yıl Ocak ayında yenilenerek hizmete sokuldu.

ÇUKURLAR OLDU

Üç şeritli hale getirilen yola atılan asfaltın ilk yağmurda çatladığını ve bazı noktalarında çukurların oluştuğunu öne süren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Gürçeşme Caddesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca lira harcayarak asfaltladığı nadir yollardan biri olduğunu savunan sürücü ve vatandaşlar, "O dönem yolumuz asfaltlanmasına sevindik ancak aradan uzun bir süre geçmeden asfalt yol patlayıp çatlamaya başladı. Bize o dönem yetkililer 22 santimetre kalınlığında asfalt attıklarını söylediler ama nereden baksanız 10 santimetre ya var ya yok. Bu yıl ilk yağmurda çukurlardan ve yolun bazı kısımlarında su birikmesinden dolayı cadde trafiği felç oldu. Dayko yokuşu girişi İzsu tarafından kazıldı ancak aylardır o şekilde kapatılmadan duruyor. Asfalt çatlakları çukura dönüştü. Biz İzmirlinin parasına yazık günah" diye tepki gösterdi.

Foto: Metin BURMALI

TARİHİ KALEYE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER

Tarihi Manisa Kalesi'nde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle kale etrafındaki bira ve içki şişeleri olumsuz görüntüye yol açıyor. Vatandaşlar kale bölgesinde hem güvenlik önlemi hem de temizlik konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

Foto: Cüneyt HASÇELİK

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Manisa kent merkezinin hemen güneyinde yükselen Spil Dağı'nın (Manisa Dağı) kuzey yamacında kalıntıları görülen ve halk arasında Top Kale olarak bilinen Manisa Kalesi'nin etrafı alkol şişeleriyle doldu. Kalenin bulunduğu alanda güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle bölgedeki bira ve içki şişeleri kötü görüntü oluşturuyor. Önceleri ailelerin çocuklarıyla gelip oturduğu, temiz hava aldığı Manisa Kalesi, olumsuz görüntüler nedeniyle rahatça gezilebilecek yer olmaktan çıktı. Kalenin olduğu bölgede Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilen Fetih Mescidi bulunuyor. Vatandaşlar Manisa Kalesi bölgesinde kötü görüntülerin yaşanmaması için gerekli güvenlik ve temizlik önlemlerinin alınmasını istiyor. Halk, bölgenin daha temiz ve güvenli hale getirilmesi için yetkililerden acil müdahale bekliyor.

Foto: Kazım YÖRÜKCE

ALTGEÇİDİN KAPANMASI EZİYETE DÖNÜŞTÜ

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren garına ulaşımı sağlayan alt geçit, güvenlikle ilgili sıkıntılar nedeniyle yayalara kapatıldı. Alt geçit kapalı olduğu için yüzlerce metre yürüyerek eziyet çektiklerini belirten vatandaşlar alt geçidin yeniden açılmasını istiyor.

YENİDEN AÇILMALI

TCDD Aydın Gar Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan tren garı alt geçidini, alkol bağımlılarının mesken tutarak altgeçidi kullanan vatandaşları rahatsız ettikleri şeklinde gelen şikayetler üzerine tren garının etrafını demir çitle örüp altgeçidi yayalara kapattı. Güvenlikle ilgili sıkıntılar gerekçe gösterilerek kapatılan alt geçidin bir türlü açılaması vatandaşların tepkisini çekiyor. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, alt geçidin yeniden hizmete açılması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Ören, "Kendini bilmez birkaç alkol bağımlısı kişinin verdiği rahatsızlıktan dolayı altgeçidin yayalara kapatılması vatandaş için eziyete dönüştü. Bu alt geçit hem tren garına ulaşımı sağlıyor hem de bölgedeki okullara ve kurumlara kolay şekilde geçişi sağlıyor. Altgeçidin açılmasını istiyoruz" dedi.