"14 Şubat şans çarkı, çevirin kazanın" reklamlarıyla dolandırdılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada "Sevgililer Günü chip para/hediye çeki kampanyası", "14 Şubat şans çarkı, çevirin kazanın" şeklinde ifadeler içeren sahte reklamları tıklamaları sonucu mağdur olan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

10 kişinin mağdur olduğu ve milyonlarca liralık zararının bulunduğu olayla ilgili titizlikle çalışmalarını yürüten ekipler, şüphelilerin mağdurları sosyal medya reklamlarıyla sahte banka sitesine yönlendirdiklerini, 0850 4233646 ve 0850 4324636 numaralı telefon numaralarından "Bankaların genel müdürlüğünden arıyoruz" diyerek kart ve şifre bilgilerini elde edip mağdurların banka bilgilerine eriştiklerini, mağdurların internet bankacılığı hesaplarına girerek bilgileri dışında kredi kullandırdıklarını ve üçüncü şahıslara ait kripto varlık hesaplarına aktardıklarını, üçüncü şahıslara aktarılan tutarları aralarında paylaştıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. 19 Kasım'da Ankara merkezli olarak Çorum, Malatya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Bartın, İzmir, Bayburt, Manisa ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyallerde uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda elde edilen suç teşkil eden verilerin soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında TCK 158 1/L (kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık) ve bilişim sistemine girme (TCK 243-1) suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.