Başkan Günay, oğluyla ilgili iddiaları yalanladı

İZMİR Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay, tatil için gittiği Makedonya'da yaşamını yitirdi. Günay'ın ölümü hakkında kavgaya karıştığı ve ardından yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Acı haberle gözyaşlarına boğulan Başkan Mustafa Günay, oğluyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Günay, "Oğlum TİP-1 diyabet ağır şeker hastasıydı. Kısa bir tatil için gitmişti arkadaşlarıyla. Bu şeker rahatsızlığı, kalp krizini tetiklemiş olabilir" dedi. Kavgaya karıştığı yönündeki haberle ilgili belediyeden gelen açıklamada ise "Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay, Makedonya'nın Üsküp şehrinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir" bilgilerine yer verildi.