İzmir Büyükşehir’in kooperatif skandalına soruşturma

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye'ye örnek olacağını vaat ettiği kentsel dönüşüm projesinin sonu hüsran oldu. 2009 yılında Karabağlar ilçesi Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde başlatılan ve 36 ayda bitme sözü verilen 4 etaptan oluşan kentsel dönüşüm projesinin sadece iki etabı Aziz Kocaoğlu döneminde tamamlanarak teslim edildi.

Tunç Soyer'in Türkiye'ye örnek olacağını vaat ettiği kentsel dönüşüm projesinin sonunda hüsrana uğrayan mağdurlar bir adım ilerlemeyen projelerin önünde eylem yapmışlardı.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

Geri kalan 3 ve 4'üncü etap inşaat çalışmaları ise bu süreçten sonra yılan hikayesine döndü. Hatta proje iki genel başkan, üç Büyükşehir Başkanı ve üç ilçe belediye başkanı gördü.

Büyükşehir'in garantörlüğünde, yüzde 100 uzlaşıyla, yerinde ve kooperatifçilik modeliyle tamamlanacağı belirtilen Gaziemir Aktepe ve Emrez ile Karabağlar Uzundere ve Yurtoğlu mahallerindeki kentsel dönüşüm projelerinde Büyükşehir şirketi İzbeton'un Tunç Soyer döneminde meclis kararı ile aldığı yetkiyi yapı kooperatiflerine devretmesi ile birlikte binlerce kişi mağdur oldu.

MÜFETTİŞLER TEFTİŞTE

Soyer'den sonra göreve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gelmesinin ardından kooperatif meselesi ikili arasında tartışma konusu olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı ile konunun incelenmesi için Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri görevlendirildi. Mülkiye müfettişleri Uzundere'deki 3 ve 4'üncü etapların önce belediye şirketi İzbeton'a daha sonra da bu şirket tarafından 3'ncü etabın İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'ne, 4'üncü etabın ise Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'ne, Gaziemir'deki 1'inci etap inşaatının da yine aynı yöntemle İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ne devredilmesi konularını inceledi.

Dönemin İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın imzası ile kooperatiflere yönetim kurulu kararı alınmadan devir yapıldığı tespit edilirken, tecrübe ve deneyimi olmayan kooperatiflerin kurulduktan hemen sonra planlı bir şekilde bu işlere talip oldukları kaydedildi. İzbeton ve kooperatiflerle ilgili sözleşmeleri inceleyen Mülkiye müfettişleri, Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine güvenerek kooperatife üye olan insanların işin süresinde tamamlanmaması nedeni ile mağdur olduklarına dikkat çekerek, ilgili kişilerin görevlerini kötüye kullandıklarına kanaat getirdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Ayrıca kat karşılığı ev sahibi olma hayali kuran İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin de İzbeton'un geçen Temmuz ayındaki sözleşmeyi iptal etmesi ve bugüne kadar ödedikleri aidatların yönetim tarafından çarçur edilerek maddi kayba uğradıkları gerekçesi ile eski Başkan Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzbeton eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu yirmi bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

"HAK KAYBI YAŞIYORUZ"

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4'üncü etap çalışmalarının söz verilen tarihte bitirilmemesinden dolayı mağdur olduklarını dile getiren kooperatif üyeleri de ayrıca uğradıkları hak kaybı nedeni ile dava açtı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, "Söz konusu bakanlığın açtığı soruşturmayla birlikte bizler de 3 ve 4. etaptaki hak sahipleri olarak kayıplarımızla ilgili dava açtık. Tapulu arazilerini kat karşılığı belediyeye veren ve aynı dönemde sözleşme imzaladığımız 1 ve 2'inci etaptaki komşularımız 2018 yılında dairelerine geçti ancak biz 3 ve 4. etaptaki hak sahipleri olarak mağdur edildik. 6 yılı geride bırakmak üzereyiz ve o tarihten bu zamana kadar evlerimize geçemediğimiz ve halen kirada olduğumuz için hak kaybına uğruyoruz" dedi.

İŞTE O İSİMLER

MÜFETTİŞLER bu kapsamda, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Genel Sekreter Barış Karcı, eski Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Suphi Şahin, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Eshot Genel Müdürlüğü Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Sevcan Tınaztepe, Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Orhan Sertaç Dölek,

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Levent İşler, Manisa'ya transfer olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat Yenigül, Eshot Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ergül, Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmetler eski Müdürü emekli memur Mehmet Gürhan Özata, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Banu Dayangaç ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndaki eski şube müdürlerinden Cihan Kıranoğlu hakkında soruşturma izni verdi.