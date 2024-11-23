İstanbul’u pas geçtiler! 5 uçak İzmir’e yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli yağış hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kuvvetli yağış ve lodos nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Manila-İstanbul, Şikago-İstanbul ve Muskat-İstanbul seferini yapacak uçakları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.