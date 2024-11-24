Alt yapı yetersizliği yine çileye dönüştü... Ege illeri sağanak ve fırtınaya teslim

Sağanak yağış başta İzmir olmak üzere birçok Ege ilinde etkili oldu. İzmir merkez ve taşra ilçelerinde caddeler adeta göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yürümekte zorlandı. İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 13.00 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi. Benzer bir durum Muğla'da da yaşandı. Muğla'nın Datça-Bodrum ile Bodrum- Datça ilçeleri arasında düzenlenecek olan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise şiddetli yağmur ve lodos etkili oldu. Lodos zaman zaman 80 ila 90 kilometre hızla fırtına halinde esti. Edremit Körfezi'ndeki Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde şiddetli lodos nedeniyle boyları 2-3 metreyi ulaşan dalgalar sahil bandında bağlı olan küçük balıkçı teknelerine zarar verdi. Şiddetli lodos nedeniyle sahillerde bulanan bazı çay bahçesi gibi işletmelerin güneşlik çadırlarının parçalandığı gözlenirken, Ayvalık'ın en kalabalık nüfuslu mahallelerinden biri olan Ali Çetinkaya'nın sahil bandındaki Yunus Emre Parkı'nın yanı sıra Altınova Mahallesi'ndeki kıyıya bağlı küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı.

ÇOCUKLARINA KOŞTULAR

Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direği de, yol kenarında seyreden bir otomobilin üzerine düştü. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri araçta maddi hasar oluşturan aydınlatma direğini otomobilin üzerinden kaldırdı. Manisa'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış bildik görüntülere yol açtı. 112 Acil Komuta Merkezi aracılığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı kendilerine gelen su baskınlarına yöneldi. Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçesindeki konut ve işyerlerinde meydana gelen su baskınlara yetişmeye çalışan itfaiye birimleri, sitelerdeki sel sularını bertaraf edebilmek için yoğun çaba harcadı. Çocuklarını dershanelerden ve spor tesislerinden almaya giden anne-babalar zor anlar yaşadı. Caddelerdeki yağmur sularından evlerine geçemeyen bazı çocuklar ise babalarının sırtlarında evlerine ulaşabildi. Araçlar yoğun sel sularından güçlükle yol alırken Manisa'nın büyük ölçüde yağmurdan etkilenen ilçesi Yunusemre'deki Merkezefendi Mahallesi ve Mimar Sinan Bulvarındaki birçok siteye suların basması nedeniyle vatandaşlar evlerine girip çıkamadı.