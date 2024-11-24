Bayraklı’da kriz sürüyor! Grev için son 2 gün

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere, Bayraklı Belediyesi işçilerinin geçinebileceği onurlu ücret istediklerini söyledi.



Anlaşmanın sağlanmaması durumunda 26 Kasım'da greve başlayacaklarını belirten Yıldız, "Biz, işçinin geçinebileceği bir ücret talep ediyoruz. Biz, geçinebileceğimiz maaştan fazlasını istemiyoruz. İşçiler, belediyenin verdiği teklifle geçinemez. Bizi ciddiye almama çabası içerisine giriyorlar. Bilin ki grev için 2 gün kaldı. 26 Kasım gecesi binlerce işçi ve aileleriyle belediye önünde olacağız." dedi.