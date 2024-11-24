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Haberler İzmir Bayraklı'da kriz sürüyor! Grev için son 2 gün

Bayraklı'da kriz sürüyor! Grev için son 2 gün

Son dakika İzmir haberleri... Bayraklı Belediyesi ile sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine sendikacılar, belediye binası önünde grev çağrısında bulundu. DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, anlaşma sağlanamaması halinde 26 Kasım gecesi greve başlayacaklarını belirttiler.

AA
Bayraklı’da kriz sürüyor! Grev için son 2 gün

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Bayraklı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından sendikacılar, belediye binası önünde ateş yakarak grev öncesi çağrıda bulundu.

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şubesi yöneticileri, belediyenin önünde toplandı. Burada ateş yakan sendika yöneticileri, grev öncesi belediye yetkililerine çağrı yaptı.

Bayraklı’da kriz sürüyor! Grev için son 2 gün

DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere, Bayraklı Belediyesi işçilerinin geçinebileceği onurlu ücret istediklerini söyledi.

Anlaşmanın sağlanmaması durumunda 26 Kasım'da greve başlayacaklarını belirten Yıldız, "Biz, işçinin geçinebileceği bir ücret talep ediyoruz. Biz, geçinebileceğimiz maaştan fazlasını istemiyoruz. İşçiler, belediyenin verdiği teklifle geçinemez. Bizi ciddiye almama çabası içerisine giriyorlar. Bilin ki grev için 2 gün kaldı. 26 Kasım gecesi binlerce işçi ve aileleriyle belediye önünde olacağız." dedi.

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