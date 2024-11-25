Evlat acısı dedektifleri

İZMİRLİ Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de, iş görüşmesine gitmek için evden çıktı ve ertesi gün bulunduğu Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Annesi Remziye Çiçek, kızının öldürüldüğüne inanıyor. Bunu ispatlamak ve gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla aylardır bir dedektif titizliğiyle savaşıyor. Olayla ilgili aydınlatılamayan detaylar dikkat çekerken, acılı anne delilleri toplamaya çalışıyor.

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

GENÇ kızın son olarak bindiği aracı araştıran ekipler, Cem A. ve Burak Kaya'ya ulaşarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Cem A. serbest bırakılırken, tutuklanan Burak Kaya ise kısa süre sonra tahliye edildi. Kızının cinayete kurban gittiğini savunan anne Remziye Çiçek ise, "Birileri kızıma uyuşturucu verip, tecavüz etmek istemiş. Kıyafetleri yırtık, kollarında boğuşma izleri vardı. Kızımı öldürdüler" diye konuştu.

KIZIM ÖLDÜRÜLDÜ

İzmirli anne Remziye Çiçek, kızının öldürüldüğünü ispatlamak amacıyla adeta bir dedektif gibi delilleri toplayıp, gerçekleri ortaya çıkarmak için savaşıyor.

'HER ŞEY KIZIM İÇİN'

İSTANBUL'DA ölen İzmirli hemşire Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, kızının ölümündeki sır perdesinin 3 yıla yakın süredir çözülmemesine isyan etti. Yeni Asır'a konuşan baba Köker, "Tanık bile ifadesini değiştirse, bu dosyanın içinden çıkmak imkansız, ama er ya da geç adalet yerini bulacaktır. Kızımın mezarına gidip bizzat söz verdim, onun hakkını aramak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

BUGÜNE kadar iki üniversite bitirdiğini belirten gözü yaşlı baba Köker, "Şimdi üçüncü üniversiteyi okumak amacıyla hazırlanıyorum. Kızım Şebnem için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Çünkü kızımın o otel odasından aşağıya atıldığına inanıyorum. Hukuk fakültesini bitirip avukat olacağım ve ömrüm boyunca kızımın cinayete kurban gittiğini ispatlamak için çaba sarf edeceğim" diye konuştu.