Göztepe taraftarını hayattan koparmıştı! O sanığın aldığı ceza belli oldu

ÖZKAÇAR'IN TEHLİKELİ MANEVRALARI KAMERADA

İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı. Dörtköşe de kazadan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos'ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi. Öte yandan kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde; sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

İDDİANAMEDE 'ALKOL' VURGUSU

Soruşturmanın ardından kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede; kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Özkaçar'ın da alınan ifadesinde; olay akışını doğrular nitelikte üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, 'Taksirle öldürme' suçunu bilinçli taksir halinde işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.