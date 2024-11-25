Hamza Dağ’dan 40 katlı bina iddiasına yanıt

AK Parti'nin Buca kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin ülkeye 22 yıldır hizmet ettiğini, CHP'li belediye başkanlarının ise seçildikleri kentlerde iş yapmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı seçiminin 4 yıl sonra yapılacağını hatırlatan Hamza Dağ, "Ankara ve İstanbul'un başkanları şimdiden 'aday kim olacak' tartışmasının içinde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konserle ilgili 'sağlı sollu bize yükleniyorlar' sözlerindeki kasıt net şekilde Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

CHP'lilerin Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikasının bulunduğu alanda 40 katlı bina yapılmak istendiği iddialarına da yanıt veren Dağ, "O bölgeyi bilişim merkezi yapma hayalindeyiz. Merak etmeyin. Size gerek kalmaz. Şehrin göbeğine 40 katlı binaya biz zaten müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da katıldığı kongrede Cihangir Sağır, yeni ilçe başkanı seçildi.