  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de lisede bıçaklı kavga! 3'ü öğrenci 5 yaralı

İzmir'de lisede bıçaklı kavga! 3'ü öğrenci 5 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
İzmir’de lisede bıçaklı kavga! 3’ü öğrenci 5 kişi yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde çıkan kavgada, 3'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Seferihisar ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisenin öğrencileri M.C.B., R.Y. ve H.İ.K. ile Mesleki Eğitim Merkezi'nden 2 öğrenci arasında okul bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, okula dışarıdan geldikleri ileri sürülen Mehmet G. ve Bahadır Erdem G. de katıldı.

İzmir’de lisede bıçaklı kavga! 3’ü öğrenci 5 kişi yaralı

Kavgada Mehmet G., 3'ü sol, 1'i sağ bacağından olmak üzere 4; Bahadır Erdem G. ise sol eli, sırtı ve karnından toplam 5 bıçak darbesiyle, öğrencilerden H.İ.K. göğsü ve kalçası, M.C.B. ve R.Y. sağ elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 1 öğrenciyse Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan olayı haber alan bazı veliler, panikle okula gelerek çocukların durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Kavganın çıkış nedeni araştırılırken, polis ve okul yönetimi soruşturma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA