AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Bornova ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, teşkilat olarak İzmir'in sorunlarının çözülmesi için hep çözüm odaklı mücadele verdiklerini söyledi. "Bornova'nın yeni seçilen belediye başkanına öncelikle hatırlatmak isterim. Bornova İzmir'in bir ilçesi" diyen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden her gün soluğu İstanbul'da alıyorsunuz? Kendisini İstanbul'un ilçe belediyesi sanan Bornova Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile uyumlu çalışamıyor. Gerçi CHP'li başkanların hiçbiri büyükşehirle uyumlu çalışamıyor. Nedense çözümü İstanbul'da arıyorlar. Ama buradan hatırlatmak isteriz: İzmir'i İstanbul'un uydusu yapamazsınız. Buna fırsat vermeyiz." Konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Cihan Dağlıer, yeni ilçe başkanı seçildi.