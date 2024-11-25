TCSG Umut Gemisi’nde 24 Kasım kutlaması

ALSANCAK Limanı'nda demirleyen gemide Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve beraberindeki heyet, konukları karşılayarak bilgi verdi. Gezinin ardından burada gemi personeliyle yemek yiyen öğretmenlere çiçek ve hediye takdim edildi. Karşıyaka ilçesindeki Emine Lahur Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerden Halil Özel, "Burada ağırlanmaktan dolayı gerçekten çok mutluluk ve şeref duyduk. Etkinliği düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"GURUR DUYDUM"

EMEKLİ öğretmen Ergun Baylan da böylesine anlamlı bir günde burada yer almaktan son derece onur duyduğunu ifade etti. Baylan, "Eğitim ve bilimin, teknoloji ile birleştiğini burada gözlemledim. Gerek personelle, gerek yaptıklarıyla gurur duydum. İnsani bir mücadele verirken, ülkemizi de gururla temsil ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu