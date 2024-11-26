İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 26 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Güzelhisar
Kurtuluş
Kültür
9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Bozköy
10:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir
9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
9:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Dokuzlar
Yeşildere
Çatak
Veliler
Saçlı
Karabağ
Ceritler
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre
Küçükören
Hamam
Güney
Demirdere
Çayır
Çamlıca
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kocaaliler
Sarılar
Çobanköy
10:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı