İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Salı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 26 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...