Nüfus kaydındaki hata sonucu mirastan mahrum kalmıştı! Açtığı o davayı kazandı

DAVALI VEKİLİ, "DİĞER MİRASÇILARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI" ÖNE SÜRDÜ

İzmir 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dosyada davalı vekili, "diğer mirasçıların davacının mirasçılığını bildikleri halde hisseyi kendi adlarına tescil ettirmek suretiyle kötü niyetli davrandıklarını, dava dışı kişilerin kusurlu davranışları nedeniyle illiyet bağının kesildiğini" öne sürerek, devletin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini savundu.

Mahkeme, kararında Türk Medeni Kanunu 38. maddesindeki "kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla devletçe tazmin edilir." hükmü gereğince mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti.

"ADİL BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Avukat Öz, müvekkilinin kayıtlara "annesiz" geçtiğini bilmediğini, bunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi.

Verilen mücadele sonucu haksızlığın giderildiğini belirten Öz, "Müvekkil açısından mağduriyetinin giderilmiş olması bizim için çok anlamlı oldu. Adil bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.