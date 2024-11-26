Turizm merkezlerine sezonun ilk karı düştü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan 2 bin 157 rakımlı Bozdağ ve bin 49 rakımlı Gölcük mahallelerinde kar yağışı başladı. Gölcük Mahallesinde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, soğukların aniden bastırdığını söyledi.

Eksi 7 derece soğuğu, daha önce mahallede hissetmediğini ifade eden Aktaşoğlu, "17 yıldan beri Gölcük'te yaşıyorum ama kasım ayında böyle bir kar yağışı görmedim. Bu olayı iklim değişikliğine bağlıyoruz. Gölcük erken bir zamanda yazı yaşarken bir anda kışı yaşıyor. Belde, beyaz gelinliğini giydi ortalık bembeyaz. Çok güzel oldu inşallah bunun arkası da gelir.Kışın bol kar yağışlı geçmesini diliyoruz" dedi.

İzmir'in Bozdağ Mahallesinde ise Ödemiş Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışması başlatarak gerekli önlemleri aldı.