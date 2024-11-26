  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Turizm merkezlerine sezonun ilk karı düştü

Turizm merkezlerine sezonun ilk karı düştü

İzmir’in turizm merkezlerinden olan Bozdağ ve Gölcük kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yolların, caddelerin ve araçların karla kaplandığı ilçede, soğuk hava da etkili oldu

SEVAL KONURALP
Turizm merkezlerine sezonun ilk karı düştü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan 2 bin 157 rakımlı Bozdağ ve bin 49 rakımlı Gölcük mahallelerinde kar yağışı başladı. Gölcük Mahallesinde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, soğukların aniden bastırdığını söyledi.

Eksi 7 derece soğuğu, daha önce mahallede hissetmediğini ifade eden Aktaşoğlu, "17 yıldan beri Gölcük'te yaşıyorum ama kasım ayında böyle bir kar yağışı görmedim. Bu olayı iklim değişikliğine bağlıyoruz. Gölcük erken bir zamanda yazı yaşarken bir anda kışı yaşıyor. Belde, beyaz gelinliğini giydi ortalık bembeyaz. Çok güzel oldu inşallah bunun arkası da gelir.Kışın bol kar yağışlı geçmesini diliyoruz" dedi.

İzmir'in Bozdağ Mahallesinde ise Ödemiş Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışması başlatarak gerekli önlemleri aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA