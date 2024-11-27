Yürümeyen merdiven gerçeği raporlarda

İzmir'de bir süredir yürüyen merdiven sorunu yaşanıyor. Daha önce İzmir metrolarının merdivenlerinden ve asansörlerinden sorumlu firmanın sahibi Turgut Savaş, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Savaş, "Aralık ayında kaza yaşanmadan önce Tunç Soyer'e uyarıda bulunduk ama bizi dinlemedi. Bu metro merdivenlerinin özellikle Üçyol'daki merdivenlerin ünitelerinin tamamının değişmesi gerektiğini, bir gün büyük bir kaza yaşanabileceğini ve birinin ölebileceğini söyledik.

İzmir'de metro ve İZBAN istasyonlarında uzun süredir ne yürüyen merdivenler ne de asansörler randımanlı bir şekilde çalışmıyor.

Ama kendisi 'Bize seçim mi kaybettireceksiniz?' dedi. Bunun üzerine kısa bir süre sonra kaza yaşandı ve 5 kişi yaralandı. Sonra sözlü bir şekilde yeterli olmayacağını belirterek rapor hazırladık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde yapılan toplantıda da aynı sorunlar dile getirildi. Yönetime, "Tarafımıza ödemelerin yapılmamasından dolayı yürüyen merdiven yedek parçalarının ithalatı ve tedarikleri yapılamamaktır. Bize gerekli bedel temin edildiği durumda üniteler devreye alınacaktır" yazısı iletildi.

'METAL YORGUNLUĞU VARDI'

Bu raporlara Yeni Asır ulaştı. 17 Ocak 2024'te sunulan raporda, Üçyol metronun yürüyen merdivenleri için yenilenmesi gereken malzemelerin listesi yer alıyor. Mutlaka değişmesi gerekenler ise; anaşaftlar, motor dişlileri...

Bakım firmasının sahibi Turgut Savaş, "Tunç Soyer'e Üçyol'daki merdivenlerde kaza yaşanabileceğini ve birinin ölebileceğini söyledik. Kendisi, 'Bize seçim mi kaybettireceksiniz?' dedi. Sonra da o kaza oldu" diye konuştu.

Ayrıca aynı raporda, "Yürüyen merdivenlerde metal yorgunluğu oluşmuş, sürekli olarak çalışan ve belirli bir yükün sürekli ve değişken olarak uygulanması sonucu metal malzemelerde istenilen dayanma özelliğini kaybetmesinden ve diğer etkenlerden dolayı metal yorgunluğu meydana gelmiştir. Bundan dolayı komple şanzıman planet sistemlerinin yenilenmesi gerekmektedir. Diğer 13 ünitede de aynı şekilde komple şanzıman planet sistemlerinin teknik ekibimiz tarafından ses ile takip ve gözlemlerimizle yaptığımız teknik incelemelerde net sorunların ortaya çıktığı görülmüş olup yukarıda komple maddeler halinde belirtilen yenilenmelerin yapılması gerekmektedir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

KOMPLE YENİLEME TALEBİ: İZMİR Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sunulan raporda, "Teknik ekibimiz tarafından ses ile takip ve gözlemlerimizle yaptığımız teknik incelemelerde net sorunların ortaya çıktığı görülmüş olup yukarıda komple maddeler halinde belirtilen yenilenmelerin yapılması gerekmektedir" ifadesi yer aldı.

'ÖDEMELER DE YAPILMADI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde yapılan toplantıda da Turgut Savaş tarafından aynı sorunlar dile getirildi. İzmir Fuarı'nın açılışından önce bütün merdivenlerin bakımının yapılması için bir toplantı düzenlendiği ve bu toplantıda da yine raporların masaya yatırıldığı kaydedildi. O raporlar ise, tüm gerçekler ortaya koyuldu. Söz konusu raporda, "Tarafımıza ödemelerin yapılmamasından dolayı sözleşme kapsamında takılması gereken ve tamamen ithalata dayalı asansör ve yürüyen merdiven yedek parçalarının ithalatı ve tedarikleri yapılamamaktır. Bize gerekli bedel temin edildiği durumda verilen tarihlerde üniteler devreye alınacaktır" denildi. Bunun üzerine Büyükşehir hiçbir ödeme yapmayıp firmayla anlaşmasını feshetti.

TEK TARAFLI FESİH

Firmanın sözleşmesi feshedilmeden önce sunulan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: "İzmir Metro Üçyol istasyonunda 2 adet sağ ve sol peron asansörleri ve Fahrettin Altay istasyonu İskele asansörleri elektrikli asansörlere çevrilmiş bu asansörlerin tescil işlemleri yapılırken Metro A.Ş. firmamızla arasındaki sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiştir. Bu asansörlerin tescil işlerinin tarafımıza yapılması için istasyonlarda çalışma yapmamız gereklidir."