Karabağlar’da dönüşüme 13’üncü iptal

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Karabağlar'daki 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanı için çıkardığı imar planları 13'üncü kez iptal edildi. 2012 yılında dönemin Bakanlar Kurulu kararı riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir'in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme ve Limontepe semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alana ait imar planları bir kez daha mahkemeden geri döndü. Dönüşüm alanının içinde kalan ve 1. etap olarak adlandırılan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak Mahallelerini kısmen kapsayan 101.4 hektarlık alan için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan 13'üncü imar planı da iptal edildi. Karabağlar Mahalleler Birliği'ni oluşturan mahalle dernekleri tarafından açılan davada İzmir 4. İdare Mahkemesi 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını, planların mevzuat hükümlerine, planlama ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığına karar verdi.