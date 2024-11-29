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İzmir'de şoke eden olay! Aynı evi birden fazla kişiye kiralayıp 1 yıllık peşinat aldılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesindeki dolandırıcılar kendilerine ait bir daireyi sahte kontratlarla bir yıllık peşin ödemeyle birden fazla kişiye kiraladı. Polisin takip sonrası yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İHA
İzmir’de şoke eden olay! Aynı evi birden fazla kişiye kiralayıp 1 yıllık peşinat aldılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bulunan bir dairenin birden fazla kişiye kiralanıp dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda O.C.D., Ö.D. ve Ö.K.'nin, kendilerine ait daireyi müşterilere gösterip başka bir daire üzerine sahte kontrat ile bir yıllık peşin şeklinde kiraladıkları belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C.D. ve Ö.D. tutuklanırken, Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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