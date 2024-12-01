İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler etkili olacak? merak ediliyor. İşte 1 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıdere
Yenikent
Zeytindağ
Tekkedere
Kurfallı
Bozköy
Cevaplı
Çalıbahçe
Koyuneli
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik
9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Soğukpınar
10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Fatih
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
Tekke
10:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Yılanlı
Kemer
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı