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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmirli vatandaşlar bugün hangi ilçelerde kaç saat elektrik kesintisi yaşanacağını araştırıyor. İşte 1 Aralık Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler etkili olacak? merak ediliyor. İşte 1 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazar

10:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Sarıdere
Yenikent
Zeytindağ
Tekkedere
Kurfallı
Bozköy
Cevaplı
Çalıbahçe
Koyuneli

9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazar

9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Soğukpınar

10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Fatih

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
Tekke

10:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Yılanlı
Kemer

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı

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