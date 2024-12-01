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Haberler İzmir İzmir'in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 1 Aralık Pazar

İzmir'in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 1 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Suların hangi ilçelerde ne kadar süreli kesileceği araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Aralık Pazar İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 1 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi... aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 1 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 1 Aralık Pazar

BEYDAĞ ALAKEÇİLİ
01.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA EVKA 4, EĞRİDERE
01.12.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR GÜNALTAY, YUNUS EMRE, KİBAR, SELVİLİ
01.12.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN
01.12.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 1 Aralık Pazar

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, HACIHASAN, KEMER, YILANLI, GÖLCÜK, OĞUZLAR, BAYIRLI, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, KÜRE
01.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR TURABİYE
01.12.2024 saat 02:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE FATİH, ATATÜRK
01.12.2024 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
01.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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