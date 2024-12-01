İzmir’in o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi 1 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi... aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 1 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BEYDAĞ ALAKEÇİLİ
01.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 4, EĞRİDERE
01.12.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GÜNALTAY, YUNUS EMRE, KİBAR, SELVİLİ
01.12.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
01.12.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, HACIHASAN, KEMER, YILANLI, GÖLCÜK, OĞUZLAR, BAYIRLI, MURSALLI, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, KÜRE
01.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TURABİYE
01.12.2024 saat 02:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE FATİH, ATATÜRK
01.12.2024 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
01.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.