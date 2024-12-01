İzmir’in UNESCO ödüllü çömlek ustası: Gelecek nesil ustalara ilham olacak

'ZAMANA AYAK UYDURURSANIZ MESLEĞİNİZ ÖLMEZ'

Çömlekçiliğin yok olan meslekler arasında görüldüğünü ancak yok olmadığını söyleyen Taşhomcu, "Eskiden Türkiye'nin çok bölgesinde çömlekçilik yapılırken, şu an 3-4 bölgede yapılıyor. En önemli merkez Menemen, çünkü 32 büyük işletmemiz var ve yüzlerce ustamız çalışıyor. Bu meslek ölmez. Eğer mesleğinizi geliştirmezseniz, aynı seviyede kalırsanız ölür. Ben çırakken testi vardı, yağ küpleri vardı ama şu an yok. Daha farklı ürünler yapıyoruz. Eğer kendinizi geliştirirseniz, zamana ayak uydurursanız mesleğiniz ölmez" diye konuştu.

'BEN OLDUM' DİYEMİYORSUNUZ'

Ahmet Taşhomcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılda en az 3-4 sefer yurt dışına çıkıyorum. Avrupa'ya, Rusya'ya, Kazakistan'a, Özbekistan'a gidiyorum, çok sayıda ülkeyi geziyorum. Orada da kendi mesleğim açısından bilgi alıyorum. Gördüklerimi de burada uyguluyorum. Bu mesleğin ucu yok. 'Ben oldum' diyemiyorsunuz. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar artı katıyor."