Terör sevici Masatçı belediyeye döndü!

İzmir Şehir Tiyatrosu, sahneden daha çok sahne arkasındaki oyunlarla konuşulmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bir atama daha geldi. 3 yıl önce terör suçu sebebiyle görevden uzaklaştırılan ve dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geri dönmesi yönünde bir karar almadığı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Sadık Orçun Masatçı'ya belediyenin kapılarını bu kez yeni başkan Cemil Tugay açtı. Terör sevici Masatçı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geri döndürülürken, bir ay önce evlendiği ikinci eşi Dönüş Ünal ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü'nde koordinatör olarak işe başladı.

Yeni Asır skandal olayı manşete taşımıştı.

KÖY TİYATROSU

2021 yılında MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 51 kişiden biri olan Orçun Masatçı için mahkeme, işten atılması yönünde karar vermiş fakat nihai kararı belediyenin inisiyatifine bırakmıştı. Fakat dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer, Masatçı'yı hakkındaki davalar sebebiyle değil, Saint Petersburg Üniversitesi Tiyatro Yönetmenliği Bölümü mezunu olmamasının ifşa olmasından sonra işten çıkarmıştı. Ancak Masatçı, işten atıldığı süre boyunca şirketleri üzerinden dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Efe Kadir Oruç ile fatura kesmeye devam etti.

Orçun Masatçı Cengiz Toraman ile

Kazandığı paralarla lüks araba ve yat aldığı iddia edilen Masatçı, 11 Kasım 2024 itibari ile İzmir Belediyesi'ndeki görevine geri döndü. Sanat Koordinatörü unvanıyla göreve başlayan Masatçı'nın köy tiyatrolarından sorumlu olacağı öğrenildi. Masatçı'nın eşiyle birlikte yüksek maaşla şehir tiyatrosuna dönüşünün ardından Şehir Tiyatrosu'nun yeni Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü ile onun yakın dostu ve oyunlarının yönetmeni Cengiz Toraman'ın olduğu, paraları Como Gölü'ndeki lüks tatillerde harcadıkları da iddialar arasında.

SABIKA KAYDI KABARIK

MLKP terör örgütü içerisinde aktif olan Sadık Orçun Masatçı, faaliyetlerine Eğitim Sen organizesinde düzenlenen etkinliklerde yer alarak başladı. 2002 yılında Tutuklu Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi. KHK ile kapatılan YEKAT üyesi oldu. Masatçı'nın Cumhurbaşkanına hakaret, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Görevli Memura Mukavemet, Terör Örgütü Propagandası Yapmak gibi adli kayıtları bulunuyor...