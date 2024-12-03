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Haberler İzmir Bakanlık listeyi güncelledi! İşte İzmir'de gıdada sahtecilik yapanlar

Bakanlık listeyi güncelledi! İşte İzmir'de gıdada sahtecilik yapanlar

Son dakika İzmir haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. İzmir'den de halkın sağlığını tehlikeye düşeren firmalar güncel listede yerini aldı. Listede özellikle yağ ürünlerinde yapılan sahtecilik dikkat çekti.

HABER MERKEZİ
Bakanlık listeyi güncelledi! İşte İzmir’de gıdada sahtecilik yapanlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Ürünlerde, tereyağı, kaymak ve tost peynirinde yağ oranının düşük olması, yoğurtta jelatin görülmesi, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, bazı ürünlerde ilaç etken maddesi tespiti, kıyma ve köftede tek tırnaklı tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Bakanlık listeyi güncelledi! İşte İzmir’de gıdada sahtecilik yapanlar

İzmir'den de bakanlığın taklit ve tağşiş listesine yeni firmalar eklendi.

İşte İzmir'de halkın sağlığını tehlikeye düşüren firmalar...

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