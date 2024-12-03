İzmir’de iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, 1 Aralık'ta Metropolis Bulvarı'nda K.T'ye (23) ait su dağıtımı yapılan iş yerine gece saatlerinde yüzleri kapüşon ve atkıyla kapatılmış kişilerce ateş edildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir şüpheli tabancayla iş yerine ateş ederken diğer şüphelinin telefonla görüntü kaydı yaptığı görülüyor.

Aynı iş yerine eylül ayında da silahlı saldırı düzenlendiği, saldırıyı yapan 4 zanlının tutuklandığı öğrenildi.