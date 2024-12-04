Deniz suyu soğudu, egzotik türdeki balıklar Ege’yi terk etti

Kızıldeniz'e bağlantısı olan Süveyş Kanalı'nın konum itibarıyla Ege ve Akdeniz'e yakın olduğunu söyleyen İKÇÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, bu nedenle sürekli yeni türlerin geçişi olduğunu, egzotik ve bazı işgalci türlerden en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti. Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı yüksek olduğu için egzotik balık türlerinin daha fazla bulunduğuna dikkat çeken Dr. Irmak, bu nedenle balon ve aslan balığının Akdeniz'de güncelliğini koruduğunu dile getirdi.