İade incirler enerji oluyor

ÜRETİMDE DÜNYA LİDERİYİZ

Son dönemde, ihracattan geri gönderilen bazı ürünlerin nasıl değerlendirildiği konusu gündeme oturdu. Konuyla ilgili Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMMİB) Başkanı Mehmet Ali Işık, geri dönen aflatoksinli kuru incirlerle ilgili yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açıklamalar yaptı. Işık, Türkiye'nin, kuru incir üretim ve ihracatında yüzde 60'lık payla dünya lideri konumunda olduğunu aktardı.

Toplantıda EKMMİB Denetim Kurulu Üyesi Fatma Behit, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, EKMMİB Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, EKMMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksan ile EKMMİB Genel Sekreteri Cumhur Işbırakmaz da hazır bulundu.

ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Ürünlerde aflatoksin varlığının binde 5 ila yüzde 1,5 arasında değiştiğini belirten Işık, bu yıl hava koşullarından dolayı aflatoksinde artış olduğunu anlattı. Bu ürünlerin imha edildiğini vurgulayan Işık, "Aflatoksinli İncirlerin İmha Projesi 24 yıldır uygulanıyor. Her yıl 500 ton ile 600 ton aflatoksinli kuru inciri topluyoruz, piyasaya sürülmesini engelleyerek biyogaz tesislerinde enerjiye dönüşmesine aracılık ediyoruz" dedi.

Aflatoksinli oldukları gerekçesiyle gümrükten dönen ihracat ürünü tonlarca kuru incir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde, biyogaz tesislerine getirilerek enerjiye dönüştürülüyor.