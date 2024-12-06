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Haberler İzmir İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli 32 ilde gerçekleştiren dev operasyonda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.

AA
İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 100 şüpheliden 31'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 114 şüpheliden, yakalanan 100'ünün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Adliyeye sevk edilen şüpheliden 59'u savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 31'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan firari 14 zanlıdan 6'sının yurt dışında olduğu belirlendi.

İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli kıskıvrak yakalandı

OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın finansmanın yönelik soruşturmada 114 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 3 Aralık'ta 32 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise 100 kişi gözaltına alınmıştı.

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