Yangın mağduru Pembe devlet desteği ile güldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Tire'de, yaşanan dram devletin şefkatli eli sayesinde kısa sürede mutluluğa dönüştü. Altı ay önce eşi Mevlüt Bacaksız'ı kolon kanserinden kaybeden 1'i zihinsel engelli 4 çocuk annesi Pembe Bacaksız'ın Kireli köyündeki evinde geçen perşembe günü gece yarısı elektrik kontağından yangın çıktı. Evdeki iki çocuk alevlerin arasından son anda kurtarılırken, talihsiz kadın akrabalarının evine sığındı. Durumu öğrenen İzmir Valisi Süleyman Elban, hemen talimat vererek aileye sahip çıktı. Pembe Bacaksız ve 4 çocuğuna yerleşecekleri bir konteynır hemen tahsis edilirken, yanan evin yerine ise prefabrik bir ev yapılması için çalışma başlatıldı.

SON ANDA KURTULDULAR

Geçen perşembe gece yarısı aniden rahatsızlanan Pembe Bacaksız (43), yanına zihinsel engelli kızı Sultan Bacaksız (19) ile Bahar Bacaksız'ı (4) alarak kendisini hastaneye götürmesi için aynı köyde yaşayan annesi Ayten Ceyhan'ın yanına gitti. Bu esnada elektrik kontağından evde yangın çıktı. Hiçbir şeyden habersiz uyuyan Cafer Bacaksız (11) ve Ayşe Bacaksız (15) kardeşler son anda uyanarak alevlerin arasından kendilerini dışarı attı. Eşyaları ile birlikte küle dönen evin ardından gözyaşlarına boğulan Bacaksız ailesinin çaresizliğine devlet çare oldu. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, iletişim kanallarını hızla devreye soktu. Tire Kaymakamlığı ve İzmir Valiliği hızla hareke geçti. Vali Süleyman Elban'ın talimatıyla aileye köyde AFAD tarafından barınacakları geçici bir konteyner tahsis edildi. Yeni prefebrik ev yapımına ise hızla başlandı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aileye destek sağladı.

"AÇ VE AÇIKTA BIRAKILMADIK"

Yangının ardından defalarca kez aileyi ziyaret eden Tire AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Devletimizin gücü ve şefkatiyle Tireli ailemize sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Dört çocuğu ile tekrar hayata sarılan anne Pembe Bacaksız ise, "Yangında çocuklarımın kılına zarar gelmediği için çok mutluyum. Allah devletimden razı olsun. Bizi aç ve açıkta koymadı" ifadeleri kullandı.