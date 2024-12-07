Sahte içki çetesine çengel

Bazı turistik işletmeler ve eğlence merkezlerinde sahte içkilerin tüketildiğinin ihbarı üzerine Muğla İzmir Antalya başta olmak üzere turizm bölgelerine gönderildiği belirlenen sahte içkilerin İstanbul'da bir imalathanede hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu tespit edilen şahıslar ve sahte içkilerin tutulduğu depolar izlenmeye alındı. Farklı adreslere art arda yapılan Çengel-8 Operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi ve 9 kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.

15 MİLYON DEĞERİNDE

Operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira piyasa değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 sahte bandrol ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA'DA 838 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 838 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi