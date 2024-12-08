2 kardeşin otel odasında sır ölümü! İzmir’deki korkunç olayda dikkat çeken detay

Son dakika İzmir haberleri... Korkunç olay 22 Haziran'da saat 23.30 sıralarında İzmir'in Konak İlçesi Basmane semti 1296 Sokak'taki Saray Otelin 1'inci katında meydana geldi.
Çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya gitti. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, kendini kötü hissedince olay günü 2 çocuğunu yanına alarak yakındaki hastaneye gitti. Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı.
Hastanede tedavi olduktan sonra otele geri dönen Gönül Uğraş, çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
SABAH, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dikkat çeken detaylar elde etti. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside yedikleri gıdadan zehirlendiği tahmin edilen Ege ve Handan'ın cansız bedeninde zehirli ve toksik bir madde bulunamadı. Küçük çocukların vücutlarından alınan örneklerde uyuşturucu madde olmadığı belirlendi. Ayrıca çocuklarda cinsel istismar bulgusuna da rastlanılmadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
Ege ve Handan'ın kesin ölüm nedeni belirlenemeyince tüm tıbbi belgeler, soruşturma dosyası İstanbul Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan incelemede de çocukların kesin ölüm nedeni belirlenemedi.
Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi tüm delil ve belgelerin yeni bir inceleme için Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. Kurul, çocukların kesin ölüm nedenini belirlemek için yeni bir inceleme yapacak. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun incelemesinin ardından çocukların ölümünün ardındaki sır perdesi aralanacak.
Anne Gönül Uğraş, ifadesinde, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" demişti.