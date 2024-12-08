2 kardeşin otel odasında sır ölümü! İzmir’deki korkunç olayda dikkat çeken detay

Hastanede tedavi olduktan sonra otele geri dönen Gönül Uğraş, çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

SABAH, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dikkat çeken detaylar elde etti. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside yedikleri gıdadan zehirlendiği tahmin edilen Ege ve Handan'ın cansız bedeninde zehirli ve toksik bir madde bulunamadı. Küçük çocukların vücutlarından alınan örneklerde uyuşturucu madde olmadığı belirlendi. Ayrıca çocuklarda cinsel istismar bulgusuna da rastlanılmadı.