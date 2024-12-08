Ege kıyıları için uyarı: Tehlike altında

MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, 2021-2024 yılları arasında TÜBİTAK destekli yürüttükleri 'Ege Denizi Makroflora Tür Çeşitliliği ve Ekolojik Kalite Durumunun Belirlenmesi' projeleri ile Edirne Enez'den Muğla Dalaman'a kadar Ege kıyılarını tarayarak, makroalg ve deniz çayırlarını tespit ettiklerini söyledi. Ege Denizi'nde yaklaşık 470 tür belirlediklerini dile getiren Prof. Dr. Taşkın, bu türlerin Türkiye denizel florasının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğunu, yeni türlerin de keşfedildiğini söyledi. Ege Denizi'nin ekolojik kalite durumunu da tespit ettiklerini ifade eden Taşkın, "Ege Denizi kıyıları, İzmir iç körfez hariç, bazı yerlerde orta ama genelde iyi ve çok iyi su kalitesine sahip. Çalışma kapsamında hem küresel ısınma hem kirlilik hem diğer balıkçılık faaliyetleri nedeniyle kıyısal makroflora da artık yavaş yavaş değişimler olduğunu gözlemledik" ifadelerini kullandı.