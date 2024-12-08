Hamza Dağ: Körfez’le ilgili bir çalışmaları olmamış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir programa konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, erken seçim açıklamalarına değindi, partinin böyle bir planı ve gündemi olmadığını söyledi. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreci ve seçim sonuçlarına ilişkin soruya, "İzmir gibi bir yerde seçime giriyoruz ve başa baş mücadele ettik. 30 Mart akşamı sorsanız 10 kişiden 9'u böyle bir tablo beklemezdi. Biz Büyükşehirde başa baş bir tablo bekliyorduk. Daha fazla ilçe alacağımızı düşünüyorduk. Aldığımız oy ilk defa Türkiye genelinin üzerinde oldu. Bu tarzın, bu şeklin İzmir'de bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Buradan üstüne koyarak devam etmeliyiz" dedi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Dağ, Başkan Cemil Tugay'ın, "Ağustos ayında deniz bir anda renk değiştirdi, biz de şok olduk" şeklindeki sözlerini de değerlendirdi. Dağ, şunları söyledi: "Körfez'deki durum belli zaten. Demek ki 9 aylık süreçte Körfez ile ilgili bir derdiniz, çalışmanız olmadı. Yeni bürokratlarınız adapte olmadı. Burada şok olacak bir durum yok. Bu söz çok da mantıklı değil."