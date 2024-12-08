İzmir’de tüyler ürperten olay! Otomobilinde cesetle karakola gitti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dehşete düşüren olay dün sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Gültepe Polis Merkezi Amirliği önünde gerçekleşti. Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen Erdinç Ballıkaya (34), polis merkezi amirliğine giderek otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söyledi. İhbar üzerine otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedenini gördü. Ballıkaya gözaltına alınırken, ekipler, otomobilde incelemelerde bulundu. Araçtaki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konuldu.

EDA KUŞ

'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 2 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen Erdal Ballıkaya'nın, polisteki ilk ifadesinde Kuş'un intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Ballıkaya'nın ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği de öne sürüldü.

ERDİNÇ BALLIKAYA

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Eda Kuş'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta bekleyen Eda Kuş'un yakınları ise olayın cinayet olduğunu iddia etti.