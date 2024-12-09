İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı faciasında yeni gelişme

KAMERALARIN KABLOSU KESİLMİŞ

Keşif öncesi yurt dışında olması sebebiyle mahkemede dinlenemeyen tanık, olay yerinde dinlendi. Tanık E.Ç., 2 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası çalışma yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyleyerek, "Ancak kameralarım sökülmeye çalışılmış. Sökülemeyince de kablosu kesilmiş" dedi. Olay anını gören esnaf Ersin Eren Ç.'nin ifadesi alındı. Görgü tanıdığı konuşmasında, "Teknik olarak kusurlu olup olmadığını bilemem. Bir ekip geldi, çalışmayı bitirmeden ayrılmadılar. Kablonun çıkarıldığını gördüm. Onu çıkarıp yenisini yaptılar. Hakim değilim, ek mi yapıldı yenisi mi bilmiyorum. Oradan duman çıkıyordu, biz orada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk. Çok defa aradık sonrasında yapıldı. Orada kazı çalışması yapılmıştı, sanırım mazgal ile ilgili bir çalışmaydı. Burada daha önceki senelerde sel olmuştu, biz zaten belediyeden talepte bulunmuştuk" dedi. Mahkeme başkanının bir önceki ifadesinin doğru olup olmadığı sorusuna yanıt veren tanık E.Ç., "Şok halinde ifade verdim, bende kurtarmaya çalışırken çarpılmıştım. Genel olarak ifaden doğrudur ama bazı şeyleri abartmış olabilirim" ifadelerini kullandı.