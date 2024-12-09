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İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 9 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı merak ediliyor. İşte İzmir'de 9 Aralık Pazartesi yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ
İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 9 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...

İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 9 Aralık Pazartesi

KARABAĞLAR KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ
09.12.2024 saat 10:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇAMÖNÜ
08.12.2024 saat 12:10 ile 09.12.2024 saat 15:00 arasında yaklaşık 1 gün 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
09.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 9 Aralık Pazartesi

ÖDEMİŞ GERÇEKLİ
09.12.2024 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI
09.12.2024 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE 4 EYLÜL
09.12.2024 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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