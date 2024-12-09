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Haberler İzmir Sosyal medya paylaşımları ortaya çıkarmıştı! İzmir'deki çocuk istismarı davasında cezalar belli oldu

Sosyal medya paylaşımları ortaya çıkarmıştı! İzmir'deki çocuk istismarı davasında cezalar belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde 2015 yılında sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan ve o dönem 12 yaşında olan kendi kız çocuklarını istismar eden anneye 41 yıl, üvey babaya ise 70 yıl hapis cezası verildi.

AA
Sosyal medya paylaşımları ortaya çıkarmıştı! İzmir’deki çocuk istismarı davasında cezalar belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 2015 yılında o dönem 12 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını gören bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak çocuğun "model" adı altında istismar edildiği şikayetinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis, Bornova ilçesinde yaşayan çocuğa ve ailesine ulaştı. Ekipler çocukla görüştü. Çocuğun istismar edilerek uygunsuz fotoğraflarının çekildiği, modellik yaptırıldığı ve cinsel ilişkiye zorlandığı belirledi.

Anne ve üvey baba ile çocuğun fotoğrafını kullanan model ajansı yetkilisi hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Sosyal medya paylaşımları ortaya çıkarmıştı! İzmir’deki çocuk istismarı davasında cezalar belli oldu

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 29 Kasım'da tutuklu sanık üvey baba H.E'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 38 yıl 3 ay, "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 12 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "müstehcenlik" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık anne H.E ise "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 18 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kız çocuğunun müstehcen görüntülerini sosyal medyadan paylaşan H.İ'nin suçu işlediği sabit olmadığı belirtilerek beraatine hükmedildi, model ajansı yetkilisi A.S.S.E'nin ise hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkındaki dava düştü.

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