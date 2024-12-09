Sosyal medya paylaşımları ortaya çıkarmıştı! İzmir’deki çocuk istismarı davasında cezalar belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 2015 yılında o dönem 12 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını gören bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak çocuğun "model" adı altında istismar edildiği şikayetinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis, Bornova ilçesinde yaşayan çocuğa ve ailesine ulaştı. Ekipler çocukla görüştü. Çocuğun istismar edilerek uygunsuz fotoğraflarının çekildiği, modellik yaptırıldığı ve cinsel ilişkiye zorlandığı belirledi.

Anne ve üvey baba ile çocuğun fotoğrafını kullanan model ajansı yetkilisi hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.