Su kıtlığı kapıda belediye yetersiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Kuraklık Haritası 12 aylık dönem verilerinde İzmir'in bir bölümünün 'çok şiddetli kuraklık', diğer bölümünün ise 'şiddetli kuraklık' yaşadığını ortaya koydu. Kentin su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajının doluluk oranı tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.

'ÇİÇEK EKİYORLAR'

İZSU verilerine göre yüzde 10.96 seviyesine düşen su oranı geçen yılın aynı zamanında yüzde 27,37 oranında doluluğa sahipti. Manisa'da bulunan Gördes yüzde 0,99, Ürkmez yüzde 7,2, Alaçatı Kutlu Aktaş barajının doluluk oranı ise yüzde 8,63. Barajlar arasında yüzde 64,2 doluluk oranı ile umut veren Güzelhisar, geçen yılın aynı zamanına göre 66,5 ile yine de kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranının 2008'den sonraki en düşük seviye olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Doğan Yaşar, şöyle söyledi: "Yağışlar Aralık ayının sonlarına doğru artacak ve nisan ayında barajlar dolacak. İzmir'de kişi başına 600 metreküp su düşüyor. Bu İzmir'in su açısından fakirin de fakiri bir kent olduğunu gösteriyor. Çok dikkat etmeliyiz."

'KURAKLIĞA HAZIR DEĞİLİZ'

İZMİR'İN kuraklığa hazır olmadığına işaret eden Yaşar, önemli olanın kentin değişen iklim koşullarına uyum sağlaması olduğunu söyledi.

Su kıtlığı ve kuraklık konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne büyük görevler düştüğünü ancak belediyenin bu konuda görevlerini yerine getirmediğini ifade eden Yaşar, "İzmir su fakiri bir kent. Belediye hala çiçek ekmekte ısrar ediyor. Tamam bunlar çok su çekmiyor ama artık kurakçıl peyzaja geçmeli. Halkı da suyu dikkatli kullanmak yönünde bilinçlendirmeli. Artık eskisi gibi rahatça halı ya da arabamızı yıkayamayız. Belediye bu açıdan da kent içinde halkı bilinçlendirecek çalışmalar yapmalı. Bu şekilde değişen iklim durumlarına karşı çok savunmasız durumdayız" dedi.