Çivili cinayetin sırrı çözülemiyor

İZMİR'İN Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde anayol üzerinde market dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, 5 Aralık 2018 günü gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları için hırsızlık amacı ile işlenen bir cinayet olmadığı kesinlik kazanmıştı.

Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi. Çivili sopa ile işlendiği belirlenen çifte cinayetin faili ise henüz ortaya çıkmadı.

TEK BİR DELİL YOK

SELÇUK'TA işlettikleri markette ölü bulunan ve ilk etapta silahla vuruldukları sanılan çiftin, otopsi raporuna göre çivi gibi bir aletle kafalarına vurularak öldürüldükleri kesinlik kazanmıştı. Çiftin ölümü ile ilgili yapılan çalışmalara rağmen delillere ulaşılamadı.

Özkan çiftinin geriye dönük telefon kayıtlarını ve görüşmelerini mercek altına alan jandarma, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonrası işlenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündü. Zanlıların ve bağlantılı kişilerin tespiti için çalışmaların ve delil toplama işlemlerinin devam ettiği belirtilirken şimdiye kadar 500'den fala kişinin bilgisine ve ifadesine başvurulduğu ancak hiçbir şey çıkmadığı öğrenildi.

KIZLARI TEDİRGİN

Özkan çiftinin kızları Begüm ve Ayser Özkan'ın, cinayetten sonra İzmir'e bir daha gelmedikleri ve tedirgin oldukları katilin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekledikleri öğrenildi.