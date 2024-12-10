İzmir’de şehidimize hakaret eden şahıslar gözaltına alındı!

HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik'i suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen Mehmet Salih Çelik'e çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Mehmet Salih Çelik'in polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Yapılan araştırmada, Seferihisar'da Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirlendi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, olaydan bir gün sonra savcılık talimatıyla polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Mehmet Salih Çelik, kardeşi Sedat Çelik, Suat Keser, Berkan Çelik, Onur Murat Köse ve Sami Çek ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.