İzmirli akademisyen İngiltere’de kayboldu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamadığını bildirdi. Odadan yapılan açıklamada, Ekren'in İngiltere'deki emniyet güçlerince arandığı Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu'nun da sürece aktif bir şekilde dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan kurumlara teşekkür ediyor, Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz."